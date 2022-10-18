الجزائر 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمباحثات الهاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته، والتي شملت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والطاقة والزراعة.ولفتت الصحف الانتباه إلى فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في تونس، والمقرر تنظيمهما بعد شهرين، مشيرة إلى اضطلاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستقبال طلبات المرشحين إلى السباق الانتخابي لمدّة 10 أيام، على أن يتمّ البتّ في مدى مطابقة طلبات الترشح للشروط المطلوبة في أجل أقصاه 31 أكتوبر.وتطرقت صحف الجزائر إلى الإضراب العام في فرنسا بسبب السياسة الاقتصادية واستمرار أزمة الطاقة والوقود.// انتهى //11:41ت م0039