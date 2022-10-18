تونس 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم لقاء وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في العاصمة تونس، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كريستوفر ليمونت، والذي بحث معه سبل دعم الشراكة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات خاصّة في مجال التعاون الثنائي بين وزارتي الداخليّة في البلدين والمجالات ذات الاهتمام المشترك.وعرجت على توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق المصالحة الذي انطلق في الجزائر الثلاثاء الماضي، والذي ينص أساسًا على التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية.وتطرقت صحف تونس إلى الإضراب العام في فرنسا، بسبب السياسة الاقتصادية واستمرار أزمة الطاقة والوقود.// انتهى //12:37ت م0050