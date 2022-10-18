الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأعلنت صحة عسير عن استحداث قسم لطوارئ النساء والولادة بمستشفى محايل العام يعمل على مدار الساعة سيقدم خدماته العلاجية للمستفيدين.وأكدت أن القسم مزود بكامل الخدمات والتجهيزات الحديثة والكوادر الطبية المدربة للتعامل مع جميع الحالات, حيث يتضمن القسم منطقة استقبال تتسع لعدد 10 سيدات، وغرفة كشف طبيب مجهزة، وغرفة ملاحظة وتنويم بسعة 5 أسرة بكامل التجهيزات الطبية، وغرفة ولادة.وأوضحت أن هذا القسم سيسهم بإذن الله في تقليل أوقات الانتظار وسهولة الوصول للخدمة، كما سيسهم في رفع نسبة رضى المستفيد من الخدمات المقدمة.وبينت صحة عسير أن القسم قدم خدماته خلال شهر 1078 خدمة للمستفيدين في أقسام النساء والولادة, فيما جرى تقديم خدمات لعدد 137 حالة في أجنحة التنويم، وأجري فيه أكثر من 8 حالات ولادة.// انتهى //12:39ت م0051