تبوك 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستقبل"ملتقى توظيف تقني تبوك 2022م" الذي نظمته إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك على مدى يومين، أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة من الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص، وفق الفرص الوظيفية التي وفّرها الملتقى لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بمشاركة عددٍ من الشركات والمؤسسات الكبرى تحت رعاية إمارة منطقة تبوك.وهدف الملتقى إلى تحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني تحت عنوان "فرصة عمل لكل خريج"، وذلك بتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.كما هدف الملتقى إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.// انتهى //12:44ت م0054