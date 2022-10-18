نجران 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا.واطلع سموه على عرض مرئي لأعمال المرحلة الأولى من مشروع مبادرة أنسنة المباني التعليمية بمنطقة نجران، حيث شملت المرحلة الأولى العمل على ١٠ مبانٍ تعليمية بالمنطقة، وتحسين المظهر العام فيها وترميمها بتكلفة تجاوزت ١٢ مليون ريال.وأوضح عقالا أن هذه المبادرة تأتي لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة وذلك بالتعامل مع مفهوم الأنسنة والعمل على تحويلها إلى مبادرة، مشيراً إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها احترام البيئة وفهم سلوك المجتمع التعليمي سواء طلاب أو معلمين وتحليل هذا السلوك ومعرفة المؤثرات التي تغير من انطباعهم العام.كما استمع سموه خلال اللقاء لشرح عن آلية انطلاق عمل الفرق الكشفية للبنات بتعليم نجران، بالإضافة إلى انطلاق دوري المدارس للبنات في نسخته الأولى بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.وثمنّ سمو الأمير تركي بن هذلول الجهود التي تبذلها وزارة التعليم ممثلةً بتعليم منطقة نجران في تحفيز الطلاب والطالبات ومساندتهم في توجيههم لاستثمار طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع تجاه دينهم ومليكهم ووطنهم.// انتهى //12:59ت م0055