الطائف 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأقامت شرطة محافظة الطائف معرضًا أمنيًا تضمن أبرز الأنظمة والوزارات من عام 1344 هـ حتى عام 1370 هـ، واستعراض لرجال الأمن بالزي القديم والرواحل المستخدمة آنذاك، وبعض الأدوات والأسلحة والتجهيزات القديمة والحديثة التي تبرز تطور قطاع الأمن العام.واشتمل المعرض الأمني على عرض للأدلة الجنائية عن بعض الأجهزة ومسرح جريمة افتراضي بهدف التوعية بخطر المخدرات، وعرض وثائق تعود لأكثر من (95) عامًا، إضافة إلى ركن توعوي عن كيفية الحصول على التصاريح النظامية للأسلحة، وطرق الاحتيال المالي وآلية البلاغات، والتوعية بالأنظمة المرورية.// انتهى //12:59ت م0056