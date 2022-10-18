نجران 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة بدر بن حمود المعجل، يرافقه عدد من الأعضاء بمناسبة تعيينهم بمجلس الغرفة.وهنأهم سموه بهذه الثقة، مؤكداً أهمية دور الغرفة التجارية في دعم البرامج والأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، متطلعاً سموه لمضاعفة الجهود وتفعيل أدوار الغرفة التنموية والمجتمعية.// انتهى //13:00ت م0057