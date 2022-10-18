أبهـا 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسدشّن نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل الزنيدي اليوم، "ملتقى التوظيف التقني بمنطقة عسير"؛ لطرح عدد من الفرص الوظيفية لخريجي الكليات التقنية، بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية بأبها.وأوضح عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص وظيفية لخريجي الكليات التقنية بعسير، بالتعاون مع شركاء النجاح من كافة قطاعات الأعمال، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة، إلى جانب الإسهام في توطين الوظائف وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية وقطاع الأعمال بالمنطقة.عقب ذلك قام الدكتور الزنيدي بزيارة لعدد من المنشآت التدريبية في منطقة عسير، والوقوف على سير العملية التدريبية والتأكد من مدى توفر التجهيزات ومتطلبات جودة التدريب، حيث التقى خلال الزيارة بأعضاء هيئة التدريب من المدربين والمتدربين، مستمعاً إلى آراءهم ومقترحاتهم بما يحقق رؤية وأهداف المؤسسة.// انتهى //13:01ت م0058