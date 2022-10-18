القدس 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، 11 فلسطينياً من مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان من مخيم شعفاط بينهم سيدة، كما اعتقلت شابين بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وعبثت بمحتوياتهما.ومن بلدة بيت حنينا شمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي سهيل خوري، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.وتفرض قوات الاحتلال تشديدات على حاجز مخيم شعفاط، منذ نحو أسبوعين، مما يتسبب بأزمة خانقة، ومنع طلبة المدارس من المرور عبر الحاجز.// انتهى //13:04ت م0059