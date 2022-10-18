الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مبادرة تطوعية لنثر البذور تحت شعار "ننثرها لغدٍ أخضر"، في ستة مواقع من الأودية على أراضي المحمية، شملت وادي نيال، وشعيب أبو طليحات، ووادي فجر، وشعيب القليب، وهضبة سربوط، ووادي موت ومسحا، وذلك ضمن جهود الهيئة لتمكين العمل التطوعي لتنمية الغطاء النباتي.وتهدف المبادرة التي تستمر شهرين، لتنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء في المحمية بمشاركة عددٍ من الجمعيات التطوعية والمتطوعين، عبر نثر ما يقدر بقرابة أربعة أطنان من البذور.يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية قد أطلقت خلال هذا العام 14 مبادرة تطوعية، ما بين حملات زيادة الرقعة الخضراء مثل زراعة الشتلات ونثر البذور وحملات أصحاح بيئي وتوعية، كما تم زراعة 100 ألف شتلة بمشاركة أكثر من 1000 متطوع على أراضيها لتعزيز دور المجتمع في أعمال الحفظ البيئي.// انتهى //13:05ت م0060