الكويت 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسزكى مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الأولى اليوم النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسًا للمجلس للفصل التشريعي الـ 17.يذكر أن أحمد السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن عام 1996) وانتخب عضوًا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.// انتهى //13:11ت م0062