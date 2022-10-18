الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسعقد وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعهم الـ41 التحضيري للاجتماع الـ49 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة المشرف على وكالة تمكين الصناعة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بـ-المملكة رئيس الدورة الحالية- المهندس البدر بن عادل فودة، ومشاركة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري.وناقش الوكلاء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون الصناعي الهادفة إلى تشجيع الصناعة في دول مجلس التعاون وإزالة العقبات التي تعترضها، وبعض التوصيات التي تهم قطاع الصناعة بدول مجلس التعاون، واتخذوا بناء عليها عدداً من القرارات، بالإضافة إلى متابعة المراحل الأخيرة من تحديث الوثيقة الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وقانون التنظيم الصناعي الموحد بدول مجلس التعاون.كما اطلع الوكلاء على عددٍ من التقارير المتعلقة بأعمال منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون.// انتهى //13:11ت م0063