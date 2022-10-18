بريدة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس المنطقة اليوم, جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي 1443 / 1444هـ، في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.وأكد سموه في افتتاح الجلسة ما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام من القيادة الحكيمة أسهم في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.ورفع الشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في 12 مدينة في أنحاء المملكة منها مدينة بريدة ستسهم في تطوير البنية التحتية لها بإذن الله.وأشاد سمو أمير القصيم برئيس وأعضاء اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع المتعثرة بالمجلس لقاء ما يقومون به من جهود ملموسة في إنجاز المشاريع المتعثرة بالمنطقة، مرحباً بانضمام مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة لمجلس المنطقة.واستعرض المجلس نماذج عملية للجهود النوعية لإنجاز المشاريع المتعثرة بمنطقة القصيم، ونبذة موجزة عن ملتقى الاستثمار بالمنطقة، والمشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ والمتعثرة للعام المالي 1443 / 1444هـ للجهات الحكومية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.// انتهى //14:24ت م0084