عرعر 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة فايز بن معزي البديوي .وتسلّم سموه تقريراً عن أعمال الشركة في المنطقة، متضمناً أهم المشروعات القائمة والجاري تنفيذها في المنطقة ومحافظاتها .ونوّه سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بما هيأته الحكومة الرشيدة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أثمر ولله الحمد عن تحقيق المملكة لمراتب متقدمة في المؤشرات العالمية, مؤكداً أهمية تلبية احتياجات المنطقة وتوفير شبكة واسعة لتغطية المدن المراكز والقرى والهجر بالمنطقة .// انتهى //14:25ت م0085