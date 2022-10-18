بريدة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, المدير الإقليمي لمكتب صحيفة الرياض بمنطقتي القصيم والشمال حمود الرميح، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.ونوه سموه بجهود الصحيفة ومجلة اليمامة ودورهما في إبراز المناسبات الوطنية، وحضورهما الإعلامي المميز من خلال التقارير والقراءات للمناسبات الوطنية والبرامج التنموية، وبما تمتلكه من نوافذ إعلامية متعددة تحظى بمتابعة واهتمام كبير على المستويين الخليجي والعربي .وتسلّم نسخاً من تقارير صحيفة الرياض بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 92، معبرًا عن شكره للقائمين على الصحيفة والمجلة، ودورهم الإعلامي في التغطيات والتقارير الميدانية في المنطقة .بدوره ثمن الرميح دعم سمو أمير القصيم الدائم والمستمر للإعلام والإعلاميين في المنطقة.// انتهى //14:27ت م0086