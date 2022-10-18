الدمام 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي .واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للجامعة وما تضمنه من إحصاءات ومنجزات تعليمية وبحثية ومجتمعية، إضافة إلى النمو الكبير في تسجيل براءات الاختراع، حيث تضاعف عدد براءات الاختراع (٤) مرات مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ (١٢) براءة اختراع في هذا العام، إلى جانب ما حصدته الجامعة من مكتسبات ضمن إطار هويتها المؤسسية الرامية إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية .وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الدور الذي تقوم به جامعة الملك فيصل في خدمة أبناء وبنات الوطن في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه التعليم من قيادة هذه البلاد "حفظها الله" ودعمها للبحث العلمي والباحثين والحرص على المخرجات العلمية الرصينة، مشيداً سموه بما تحقق للجامعة من تقدم ملحوظ في مشروعاتها ومبادرتها المواكبة لخطط التنمية الوطنية، وجهودها الملموسة في خدمة المجتمع، وبالمخرجات العلمية للجامعة في مجال الأبحاث والاختراعات ومشاركتها في المناسبات والمنافسات الدولية ورفع راية الوطن بالمحافل العالمية .من جانبه، نوه الدكتور العوهلي بدعم سموه لمسيرة الجامعة، وتعزيز حضورها في خدمة محيطها المجتمعي والوطني .// انتهى //14:32ت م0087