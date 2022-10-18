الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسعقدت اللجنة الإشرافية لكود نشاط نقل المياه المحلاة والمنقاة بقطاع المياه اجتماعها الأول بمقر منظم المياه، بالرياض اليوم، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية، والذين يمثلون مختلف قطاعات المياه.ويمثل كود نشاط نقل المياه أحد الأولويات التي يجب تأسيسها لضمان سلامة وموثوقية الإمداد، ومسؤوليات وواجبات مشغل نشاط النقل والمستخدمين من منتجين وموزعين للمياه، بالإضافة لأساليب التعامل وأسس التعاون فيما بينهم والتي تراعي المتطلبات التشغيلية وتحقق أهداف الجميع في استخدام الأصول بأمان والمحافظة على موثوقية الخدمات.وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الدور الذي يقوم به منظم المياه في تنظيم مجالات أنشطة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، لحصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته، بما يكفل حماية حقوق المستفيدين ومقدمي الخدمة والمصلحة العامة.// انتهى //14:33ت م0088