مقديشو 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسقتل العشرات من عناصر مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة اليوم في عملية عسكرية بالقرب من حدود محافظتي هيران وشبيلى الوسطى.وذكرت مصادر عسكرية صومالية أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية جرت في منطقة "حلفولي" حيث تمكن من قطع الطريق على عناصر المليشيات أثناء مرورها وقتل العشرات منهم وإحراق السيارات التي كانوا يستقلونها .ويجري الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية حالياً عملية تمشيط واسعة في المنطقة لملاحقة فلول مليشيات فرت من الهجوم.// انتهى //14:34ت م0089