بريدة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسوثّقت منطقة القصيم تفردها وتميزها ليكون لها حضور عالمي، وتأخذ مكانها على الخريطة بالمدن العالمية وكسر الأرقام القياسية، لتحصد الريادة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وموسوعة جينيس للأرقام القياسية, ففي عام 2005 حصل مشروع نخيل الباطن التابع لأوقاف الراجحي على شهادة من موسوعة جينيس للمعلومات العامة والأرقام القياسية بوصفه أكبر مشروع نخيل تمر على مستوى العالم, وفي 2021 دخلت متنزهات الغضا بعنيزة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر حديقة نباتية في العالم لأشجار الغضا.جاء هذا الإنجاز بسبب عقود من المحافظة والاهتمام بهذا المتنزه الذي تبلغ مساحته (172,338,379 متراً مربعاً).وكذلك في العام نفسه 2021 استطاعت مدينة بريدة أن تحجز مقعداً لها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" ضمن المدن المبدعة في مجال فن الطهي.وفي هذا العام 2022 حصلت مجموعة سلام البيطرية بمدينة بريدة على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر مستشفى بيطري بالعالم، على مساحة قدرها ٧٠ ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من ٤٠٠٠ حيوان في وقت واحد ليكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة والأكبر على مستوى العالم.هذه المنجزات العالمية والاعتمادات الدولية تأتي ترجمة لمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لتكون المنطقة الأكثر نجاحاً وحضوراً على خريطة العالم ، بوصفها حاضنة للإبداع والتميز لما تمتلكه من مقومات جعلتها تكون جزءاً من الحراك التنموي والاقتصادي لتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:40ت م0093