الدمام 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، مدير عام القطاع الشرقي لهيئة الإذاعة والتلفزيون مهدي بن سعد المزارقة، وعددا من منسوبي القطاع.وثمن سموه الدور الذي يقوم به الإعلام في البحث عن المعلومات من مصدرها، والتأكد من صحتها قبل النشر لضمان المصداقية، وإيصال المعلومة الصحيحة للرأي العام ، مؤكداً دور وسائل الإعلام المختلفة في دعم التنمية وتغطية كل ما يهم المواطن والمقيم.من جهته نوه المزارقة بدعم سموه لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة ومتابعة أعمالها.// انتهى //14:45ت م0094