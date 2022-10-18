الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسوقّع مركز الدراسات والبحوث القانونية مذكرة تعاون مع مكتبة الملك فهد الوطنية؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البحوث والدراسات القانونية.وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود المركز لتطوير الشراكات مع المؤسسات العلمية وبناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع الجهات الحكومية لإثراء البيئة القانونية المحلية.كما تُجسّد مفهوم الشراكة بين المركز والمكتبة لتعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات، حيث تتيح الاستفادة من الخبرات والمعرفة لدى الطرفين لتطوير الأداء، وتبادل المعلومات والبيانات في مجال الدراسات والبحوث القانونية، وإقامة المؤتمرات والندوات الوطنية، والتعاون في مجال تأسيس المجلات العلمية، وتبادل الإصدارات والدوريات العلمية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية وفق أفضل الممارسات للإسهام في إثراء البيئة القانونية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويسعى المركز من خلال اتفاقياته وجهوده المستمرة إلى دعم البحوث العلمية وتوفير حلولٍ قانونية تُحسّن جودة التشريعات والأنظمة وتثري البيئة القانونية في المملكة، في ظل وجود نخبة لديها من الخبراء القانونيين المؤهلين من أصحاب الخبرة العريقة في العمل الاستشاري، الذين يتمتعون بخبراتٍ تراكمية متميزة وعميقة في المجال التشريعي على مستوى المملكة.// انتهى //14:48ت م0095