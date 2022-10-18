الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسيرأس معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يوم غد، الاجتماع الثالث والستين لأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة واللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.وسيبحث أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها متابعة سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين المجلس مع الدول والتكتلات الدولية، والتجارة الإلكترونية، وخطة العمل لمشاريع القوانين والأنظمة التجارية، وتشجيع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.ويشارك أصحاب المعالي في المنتدى الخليجي ولقاء رواد الأعمال من دول المجلس والمنعقد في الرياض اليوم، بهدف تمكين قطاع ريادة الأعمال في دول المجلس، وإيجاد فرص التواصل بين رواد الأعمال، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتوسع والاستثمار في دول المجلس.ويعقد وزراء التجارة والصناعة لقاءً تشاورياً مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس كافة، وذلك في إطار جهود ومساعي قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز وتطوير مجالات الشراكة والتعاون بين دول المجلس بما يعود بالنفع على مواطنيه، وإزالة العقبات التي تعيق حرية التبادل التجاري بين دول المجلس.// انتهى //16:02ت م0122