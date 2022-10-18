الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واستحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في المعرض الزراعي السعودي في دورته الـ39 المتزامن مع المعرض السعودي للزراعة والصناعات الزراعية والغذائية والتغليف والاستزراع المائي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك خلال المدة من 17 - 20 أكتوبر 2022م.وانطلاقًا من تعزيز دور المركز الإستراتيجي وتحقيق الأهداف والطموحات المشتركة وفق رؤية المملكة 2030، دشّن معالي الوزير الفضلي هوية المركز البصرية بحضور الرئيس التنفيذي لمركز (وقاء) المهندس أيمن بن سعد الغامدي، وعدد من منسوبي المركز.وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) أهمية المشاركات في مثل هذه الفعاليات، حيث يُمثّل المركز فرصة فريدة وُجِدت لتحقيق مستقبل واعد ومستدام للقطاع الزراعي بالمملكة من خلال دفع عجلة التطور والتنمية وتقديم حلول مثالية لإدارة الأزمات والسيطرة على الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ونواقلها.ويُشارك بالمعرض نحو 45 دولة وأكثر من 450 شركة وعدد من الجهات المحلية والدولية، ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية بوصفها إحدى ركائز تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل غير النفطية, حيث ستُعرَض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الرائدة والهندسة الزراعية المتطورة.// انتهى //16:04ت م0124