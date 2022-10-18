جدة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة والممثل الرسمي لدى منظمة التعاون الإسلامي فارس أسعد.واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية ومتابعة نتائج الدورة الأولى للحوار الإستراتيجي بينهما التي انعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر مايو الماضي، وأكدا عزمهما المشترك على المزيد من دعم الحوار والتعاون.// انتهى //16:07ت م0126