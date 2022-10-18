اقتصادي / مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي لمزاد الإبل يسجل في يومه الأول مبيعات تجاوزت 200 ألف ريال
الثلاثاء 1444/3/22 هـ الموافق 2022/10/18 م واس
حائل 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واس
سجل مزاد الإبل في مهرجان الابل الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية ، بالتعاون مع إمارة منطقة حائل في مدينة تربة حائل ، خلال يومه الأول , مبيعات متميزة في عددٍ من الصفقات التي تمت بين المهتمين بالإبل ، حيث بلغت مبيعات اليوم الأول أكثر من 200 ألف ريال .
وأوضحت اللجنة المنظمة أنه تم دخول أكثر من 72 رأسا للحراج، تم بيع 33 رأسا منها، حيث بلغت أعلى المبيعات للرأس (ناقة ) 14ألف ريال ، مشيرة إلى توافد العديد من ملاك الإبل من المملكة والخليج بشكل عام ، منوهة في إسهام المزاد في دعم اقتصاديات الإبل وموروثها العريق، وخلق ميزة تنافسية اقتصادية للفرص الاستثمارية في مجال الإبل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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16:08ت م
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