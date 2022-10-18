حائل 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسسجل مزاد الإبل في مهرجان الابل الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية ، بالتعاون مع إمارة منطقة حائل في مدينة تربة حائل ، خلال يومه الأول , مبيعات متميزة في عددٍ من الصفقات التي تمت بين المهتمين بالإبل ، حيث بلغت مبيعات اليوم الأول أكثر من 200 ألف ريال .وأوضحت اللجنة المنظمة أنه تم دخول أكثر من 72 رأسا للحراج، تم بيع 33 رأسا منها، حيث بلغت أعلى المبيعات للرأس (ناقة ) 14ألف ريال ، مشيرة إلى توافد العديد من ملاك الإبل من المملكة والخليج بشكل عام ، منوهة في إسهام المزاد في دعم اقتصاديات الإبل وموروثها العريق، وخلق ميزة تنافسية اقتصادية للفرص الاستثمارية في مجال الإبل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:08ت م0127