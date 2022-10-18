المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسنفذت الفرق الميدانية لأمانة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي, أعمال التنظيف والتعقيم لـ 29,340 موقعاً في أحياء وطرق وميادين المدينة المنورة، باستخدام 49,943 لتراً من كمية المطهرات والتعقيم, وتسعى الأمانة من خلال هذه الأعمال إلى بذل المزيد من الجهود في رفع معدلات مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي بالمنطقة. كما رفعت الفرق الميدانية 50 سيارة متهالكة وهياكل تالفة من الطرق والمحاور الرئيسية، وذلك بهدف المحافظة على المظهر العام للأحياء والطرق وتحسين المشهد الحضري, من خلال رفع السيارات التالفة, كما عالجت فرق الأمانة ما يزيد عن 25 آلاف متر مربع من ملاحظات الطرق.ودعت الأمانة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن الملاحظات البلدية من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 .// انتهى //16:09ت م0128