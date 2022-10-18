حائل 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسرفعت أمانة منطقة حائل ممثلة بالإدارة العامة للنظافة 199.240، من مخلفات الهدم والمباني والنفايات الصلبة بمختلف أحياء مدينة حائل، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2022.وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي, أن الأمانة رفعت 100.350م3 من النفايات الصلبة المنتجة والمنقولة، كما رفعت 98.890م3 من مخلفات الهدم والبناء المنتجة والمنقولة، مؤكداً تكثيف جهود الأمانة وبلدياتها في معالجة وإزالة المشوهات البصرية في مدن ومحافظات المنطقة، داعياً الجميع للتعاون مع الأمانة والبلديات للحفاظ على جمالية المظهر العام في المنطقة وجميع محافظاتها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940 للعمل على معالجتها.// انتهى //16:13ت م0129