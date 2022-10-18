مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم , البرنامج الوزاري التدريبي " كفايات تدريس مقرر اللياقة والثقافة الصحية بالمرحلة الثانوية ( نظام المسارات ) .وتطرق البرنامج لعدد من المحاور ومنها تصنيف الدوافع الشخصية الداخلية والخارجية لممارسة النشاط البدني بين الشباب و اقتراح حلول لمعوقات ممارسة النشاط البدني والرياضي، وقياس مستوى عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى الطلبة وتسجيلها ومتابعة الإنجازات وتصميم برنامج تدريب بدني شخصي لتطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وتحديد نسبة السعرات الحرارية المناسبة للاستهلاك في الوجبات الغذائية اليومي وتحديد الحالات الصحية لاستخدام المكملات الغذائية.ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام , مجموعة من معلمي ومشرفي التربية الأسرية وذلك بهدف التمييز بين مفهومي الصحة والعافية والاستدلال عليهما من الأحاديث النبوية الشريفة كما يستهدف إكساب المشاركات المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية المتعلقة بالتدريب والعملية التدريبية ووحدات التدريب.// انتهى //16:13ت م0130