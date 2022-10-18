الدمام 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسرفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 34762 متراً مكعباً من الأنقاض في حاضرة الدمام، والتي تستهدف خلال حملتها لإزالة الأنقاض في 200 موقع في أحياء كل من الدمام، والخبر، والظهران، وذلك للمحافظة على النظافة العامة وتعزيز جودة الحياة.وأوضحت الأمانة، أن الحملة في مرحلتها الأولى تسعى لإزالة أكثر من 38 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء في مختلف أحياء الحاضرة، مع فرض عقوبات على مخالفي رمي الأنقاض، مشيرة إلى إعداد خطة شاملة مستمرة لـ30 يوماً، وذلك ضمن برنامج زمني تحقق من خلالها أهدافها، والارتقاء بنظافة الأحياء، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة.كما عالجت الأمانة أكثر من 1154 بلاغاً خلال فترة أعمال الحملة، والذي يشارك فيها 55 عاملاً، و56 آلية مخصصة لرفع ونقل الأنقاض مجهولة المصدر.// انتهى //16:14ت م0132