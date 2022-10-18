الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسينظم المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، بمركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية يوم غد، الملتقى الوطني الأول " للمسؤولية الاجتماعية ... والاقتصاد الأخضر"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاستدامة، تحت عنوان "الطريق إلى الحياد الكربوني"، برعاية بنك الجزيرة.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المشرف العام للملتقى إبراهيم المعطش في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الملتقى يهدف إلى حشد الجهود لدعم التوجهات الوطنية للاقتصاد الأخضر وتسليط الضوء على جهود المملكة في دعم "الاقتصاد الأخضر"، وجهود الجهات الحكومية والخاصة وجميع الجهات في تفعيل برامج البيئة المواكبة رؤية 2030 وخاصة الحياد الكربوني الذي تسير فيه المملكة بشكل متسارع لتحقيق الأهداف التي رسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وبين أن الملتقى من خلال دوراته وورش العمل وندواته يعمل على إيصال رسالة واضحة للعالم عن جدية المملكة في هذا المجال وجهودها المبذولة المتمثلة في التحالفات الدولية والاتفاقيات والمشاريع والخطط ورؤوس الأموال المصروفة والمعتمدة لدعم الاقتصاد الأخضر والمستهدفات التي تنوي المملكة الوصول لها، مفيدًا أن الملتقى يواكب الحراك الحاصل في مجال المسؤولية الاجتماعية خاصة ما يصب في صالح "الاقتصاد الأخضر".//انتهى//16:15ت م0133