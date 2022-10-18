الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسوقع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، مذكرة لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية والبحثية وتبادل الخبرات المتعلقة بنشاطات الجانبين.وتهدف مذكرة التعاون إلى تبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجامعة بما يتيح إعداد الكوادر والكفاءات العلمية المتخصصة في المجالات التطبيقية المختلفة وبما يلبي احتياج المجتمع من القدرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان.وأوضحت المواصفات السعودية أن مذكرة التعاون شملت دعم البرامج البحثية والنشر العلمي المشترك للأبحاث التطبيقية والابتكار بما يعزز جودة الحياة وتطبيقات خدمة المجتمع، من خلال الاستعانة بالإمكانات التقنية والتجهيزات العلمية والمختبرية الموجودة لدى الهيئة والخبرات الموجودة لدى الباحثين في كلا الطرفين، إضافة إلى الإشراف المشترك على تدريب طلبة الجامعة في مشاريع التخرج بمختبرات الهيئة وقطاعاتها المتعددة.وبموجب مذكرة التعاون ستشارك الهيئة في تأهيل مختبرات الجامعة من خلال تطبيق آليات "الممارسات المختبرية الجيدة" في مجال "القياس والمعايرة" و "الاختبار"، كما ستسهم الهيئة مع الجامعة في إضافة مواد تخصصية تطبيقية في علم القياس وأنشطة التقييس الأخرى، إضافة إلى تبادل الخبرات الاستشارية في المجالات الفنية والعلمية والبحثية، وتقديم الدورات والبرامج التدريبية لمنسوبي الطرفين، وتشكيل فرق مشتركة لتقديم حلول للمشكلات التي تواجه المستهلك وخدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة.// انتهى //16:23ت م0135