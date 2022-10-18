الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسعقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الخامس والخمسين، اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض، برئاسة وكيل المحافظ للمنظمات والاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة فريد بن سعيد العسلي، بحضور وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، وذلك للتحضير للاجتماع الثالث والستين لوزراء التجارة بدول المجلس والمقرر عقده غدًا بمقر الأمانة العامة في الرياض.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بأعمال اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون التجاري، وتهدف إلى تعميق التكامل بين دول مجلس التعاون في مجال التجارة الداخلية والخارجية، وحماية المستهلك، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك المفاوضات مع الدول والتكتلات الدولية، واتخذوا بناءً على ذلك عددًا من التوصيات.// انتهى //17:23ت م0144