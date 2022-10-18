جدة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات ملتقى "إضاءة"، بفندق الهيلتون في محافظة جدة أمس، بمشاركة أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة وقطاع غير ربحي.ويشمل الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدى يومين, عددًا من ورش العمل المتخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم والخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات لهم، إلى جانب مشاركة الجهات في المعرض المصاحب الذي يبرز تجارب الجهات المشاركة في مجال الإعاقة والخدمات التي تقدمها هذه الجهات.ويذكر أن الملتقى يهدف إلى توعية المجتمع حول الأشخاص ذوي الإعاقة؛ في حين أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة, قد نظمت العديد من المعارض والملتقيات في مجال الإعاقة مثل ملتقى "إضاءة" في تبوك ومعرض "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل" بهدف تحقيق مجتمع شامل وموائم.// انتهى //17:24ت م0145