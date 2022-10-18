عام / أمانة الشرقية تبدأ بنزع ملكية 32 عقارًا لتوسعة مدخل الأوجام
الثلاثاء 1444/3/22 هـ الموافق 2022/10/18 م واس
الدمام 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واس
بدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع ملكية (119) عقاراً ببلدة الأوجام بمحافظة القطيف، بطول 1 كيلو و882 متراً، وعرض ٣٠ متراً، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الأمانة أن نزع الملكيات تقع في الشارع الرابط بداية من المخطط (11/43) حتى نهاية مخطط (3/903) ببلدة الأوجام؛ بهدف تطويره وتوسعته، مشيرةً إلى أنه سيُتواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها, وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.
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17:29ت م
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