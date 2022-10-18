الدمام 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع ملكية (119) عقاراً ببلدة ‫الأوجام‬ بمحافظة القطيف، بطول 1 كيلو و882 متراً، وعرض ٣٠ متراً، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.وأوضحت الأمانة أن نزع الملكيات تقع في الشارع الرابط بداية من المخطط (11/43) حتى نهاية مخطط (3/903) ببلدة الأوجام؛ بهدف تطويره وتوسعته، مشيرةً إلى أنه سيُتواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها, وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.// انتهى //17:29ت م0146