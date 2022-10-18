الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسعقد الصندوق السعودي للتنمية اليوم، ورشة عمل افتراضية مشتركة مع الهيئة السعودية للمهندسين، بحضور المدير التنفيذي لقطاع المحتوى المحلي في الصندوق الأستاذ عبدالمحسن الخيال، والأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبد اللطيف.وتأتي هذه الورشة انطلاقًا من تعزيز أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتحفيزًا للفرص الحيوية في المحتوى المحلي، بالإضافة إلى دعم وتحفيز القطاع الخاص السعودي وتمكينه في تنفيذ الأعمال الهندسية للمشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية، إذ شارك في الورشة عدد من المكاتب الهندسية الوطنية للاستفادة من الفرص الممكنة.وقدّم الصندوق السعودي للتنمية خلال ورشة العمل نبذة عن مشروعاته وبرامجه الإنمائية في 84 دولة نامية حول العالم، فضلًا عن إسهاماته في دعم القطاع الخاص السعودي وتمكينه من تنفيذ المشروعات والبرامج الإنمائية من خلال إسناد الخدمات الاستشارية ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج للمكاتب الاستشارية الهندسية الوطنية.يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية أسهم منذ عام 2001م حتى عام 2020م، في دعم القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق خلال تلك المدة، إذ كان يهدف إلى تشجيع قطاع التصدير في المملكة العربية السعودية والإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية متنوعة للإسهام في تمويل وضمان الصادرات الوطنية.// انتهى //17:45ت م0149