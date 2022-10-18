عمّان 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأكدت الحكومة الأردنية اليوم، أنها تدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، إن الوزارة تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة "أوبك+"، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات.واضاف السفير المجالي، ان هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.// انتهى //17:48ت م0150