إسلام آباد 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس توزيع 803 سلال غذائية و 1.820 حقيبة إيوائية و 211 خيمة و 1.554 ناموسية في منطقتي دادو خيربور و شهيد بنظير آياد بإقليم السند ومنطقتي نصير آباد وجهل مكسي بإقليم بلوشستان ، استفاد منها 18.361 فردا.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.// انتهى //17:52ت م0151