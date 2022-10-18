اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات في عدة مناطق باكستانية
الثلاثاء 1444/3/22 هـ الموافق 2022/10/18 م واس
إسلام آباد 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واس
واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى أمس توزيع 803 سلال غذائية و 1.820 حقيبة إيوائية و 211 خيمة و 1.554 ناموسية في منطقتي دادو خيربور و شهيد بنظير آياد بإقليم السند ومنطقتي نصير آباد وجهل مكسي بإقليم بلوشستان ، استفاد منها 18.361 فردا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.
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17:52ت م
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