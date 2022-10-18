مأرب 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 231 طنًا و 227 كيلو غراما من السلال الغذائية للنازحين في مديريتي مأرب والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 12.966 فردا.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي يُنفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //17:52ت م0152