اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزع أكثر من 213 طنًا من السلال الغذائية للنازحين في محافظة مأرب
الثلاثاء 1444/3/22 هـ الموافق 2022/10/18 م واس
مأرب 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 231 طنًا و 227 كيلو غراما من السلال الغذائية للنازحين في مديريتي مأرب والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 12.966 فردا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي يُنفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
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17:52ت م
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