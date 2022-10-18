اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية على اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش
الثلاثاء 1444/3/22 هـ الموافق 2022/10/18 م واس
دكا 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش.
ووُزِّعت أمس 950 سلة غذائية في منطقة كوكس بازار، استفاد منها 4.275 لاجئًا.
يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش لعام 2022م.
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17:53ت م
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