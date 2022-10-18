دكا 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش.ووُزِّعت أمس 950 سلة غذائية في منطقة كوكس بازار، استفاد منها 4.275 لاجئًا.يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش لعام 2022م.// انتهى //17:53ت م0153