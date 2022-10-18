الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، مستشار سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الثقافية والإعلامية علي لجليك، بحضور عدد من مسؤولي الجانب الأمريكي ووكلاء قطاع التنمية بالوزارة.وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مثل برامج التبادل الثقافي والمهني التي تخص قطاع التنمية الاجتماعية، وسبل تعزيز التعاون في هذا الشأن، وبرنامج الخبير الزائر المعد من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.كما استُعرض خلال اللقاء محاور ومستهدفات "رؤية المملكة 2030" في مجال التنمية والحماية الاجتماعية، وجهود وبرامج الوزارة من أجل تنمية المجتمع وتمكين أفراده وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.ويأتي هذا اللقاء ضمن خطط الوزارة لتعزيز علاقاتها الدولية والاطلاع على مختلف التجارب والممارسات التنموية العالمية واستعراض تجربة المملكة الفريدة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة.// انتهى //17:56ت م0155