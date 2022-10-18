الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، بسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.وبُحِثت خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تطويرها.وأثنت السفيرة الهولندية على ما وصل له مركز الملك سلمان للإغاثة من تقدم مهني مميز وسمعة دولية في مجال العمل الإنساني.// انتهى //17:56ت م0156