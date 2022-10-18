الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيدس.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:37ت م0166