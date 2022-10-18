جاكرتا 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, المشروع التطوعي التدريبي في معهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بجمهورية إندونيسيا، بالتعاون مع الجامعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي أقيم خلال المدة من 10 حتى 16 أكتوبر 2022م.وقدّم الفريق التطوعي التابع للمركز دورات تدريبية في تخصصات التمديدات الكهربائية الأساسية، وصيانة الحساب الآلي، والإسعافات الأولية، والبحث، والإنقاذ، حيث استفاد منها 705 متدربين.يُذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب المستفيدين على الدعم والتمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش لهم، وذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لإيجاد البرامج التدريبية الملائمة لتمكين الشباب من إيجاد مصادر للدخل؛ وذلك لتحسين مستواهم المعيشي وتعزيز جهود التنمية في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //18:40ت م0168