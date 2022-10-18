الدمام 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال إعادة تأهيل وسفلتة الشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة رأس تنورة، وذلك استمراراً لجهودها ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.وأنهت الأمانة إعادة تأهيل والسفلتة بشارع أبو حنيفة بنسبة إنجاز ١٠٠٪ ، وجاري العمل على إنهاء أعمال إعادة سفلتة كل من شارع ابن خلدون، وشارع ابن كثير بطول ٢٨٠٠ متر، وإصلاح وصيانة 280 حفرة في مناطق متفرقة بالمحافظة، وإصلاح وصيانة 170 هبوط في مناطق متفرقة بالمحافظة، وإعادة تجديد دهان الطرق بالمحافظة بطول ٦٠٠٠٠ متر، وتجديد دهان خمسة تقاطعات، بشارع الملك عبدالعزيز، و ٤٦ من خطوط المشاة، و ٤٠ مطب في مناطق متفرقة بالمحافظة، وتنفيذ ٦٥ موقف إضافي بمحيط الكورنيش لزيادة الطاقة الاستيعابية، وإعادة تأهيل دورات المياه لحديقة الغروب، والكورنيش، وحديقة قرطبة، إضافة لأعمال تجديد دهان خطوط الشوارع، وممرات المشاة، والمطبات، والأرصفة بشوارع المحافظة.كما تضمنت الأعمال إعادة تأهيل وصيانة شوارع وأرصفة الأنترلوك بمناطق متفرقة، بهدف تحقيق برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى الطرق، وإزالة الهبوطات والحفر والأجزاء الغير مستوية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لإعادة سفلتة شوارع المدينة وتحسين مستواها.// انتهى //18:54ت م0171