حائل 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن الجامعات السعودية تؤدي دوراً رائداً لدعم المبتكرين بدعم من القيادة الرشيدة أيدها الله.ووجه سموه خلال رعايته اليوم الحفل الختامي للمسابقة الوطنية "عصف" التي نظمتها جامعة حائل بمشاركة طلبة الجامعات السعودية وبحضور صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بمضاعفة قيمة الجوائز للفائزين والمحكمين لتصبح قيمة الجوائز من 68 ألف ريال المقررة سابقاً ليصل إلى ما يزيد عن 890 ألفا حرصاً على تشجيع المبتكرين ولتصبح جامعة حائل منصة الابتكار.وألقى رئيس جامعة حائل الأستاذ الدكتور راشد بن مسلط الشريف، كلمة أوضح فيها حرص الجامعة على إحداث نقلة نوعية في برامجها الأكاديمية، فأقرت واعتمدت 25 برنامجاً أكاديميًّا جديدًا وأحدثت تطويراً في آليات القبول، أسهم في قبول أحد عشر ألف طالب وطالبة خلال هذا العام، مضيفاً أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات، حيث حلّت الجامعة مؤخراً ضمن أفضل 351 جامعة على مستوى العالم، وفي المرتبة التاسعة عربيًّا، والخامسة على مستوى الجامعات السعودية في تصنيف التايمز للجامعات، كما ارتفع عدد باحثي الجامعة إلى ثمانية باحثين في قائمة جامعـة ستانفورد الأمريكية التي تضم 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، واستعرض جملة من الإنجازات الأخرى, منوهاً بأهمية المسابقة الوطنية للابتكار لإبراز الكوادر الوطنية والطاقات الإبداعية, ثم استمع الحضور لأوبريت بعنوان "قيادتنا قمة فخرنا"، وعُرِض فيلم وثائقي.كما ألقى رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقة الوطنية للابتكار "عصف" الدكتور سرحان السعيد كلمة بين فيها أن المسابقة تلقت أكثر من 320 فريقًا تمثل أكثر من 10 جامعات سعودية، في مسارات ابتكارية متنوعة، شملت: الابتكار في التقنية، والابتكار في الصحة، والابتكار في الطاقة، والابتكار في السياحة، والابتكار الاجتماعي، والابتكار البرمجي.ثم أُعلِنت أسماء الطلبة الفائزون بالمسابقة، وهم: الفائز بالمركز الأول عن ابتكار الاتصال الآمن بقيادة تركي بن شجاع الدوسري من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز, والفائز بالمركز الثاني فريق نظام التنبيهات الطبية بقيادة أفراح بنت فهد العنزي من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية, وكان المركز الثالث للابتكار لاقط ثاني أكسيد الكربون بقيادة أنس مؤتمن محمد من جامعة حائل, أما المركز الرابع فكان لفريق ثرولس بقيادة عبدالرحمن أشرف سربايا من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, والمركز الخامس كان لسلوى مهيد الحربي من جامعة حائل.وفي نهاية الحفل، كرم الأمير عبدالعزيز بن سعد الفائزين بالمسابقة ثم تسلم وسمو نائبه هدايا تذكارية من جامعة حائل بهذه المناسبة.// انتهى //19:03ت م0172