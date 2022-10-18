القاهرة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأشاد البرلمان العربي بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وتأكيد التزامها بحل الدولتين ورفضها لأي محاولات من شأنها تقويض هذا الحل.وعدّ البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذا القرار ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ما من شأنه أن يعزز فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأكيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.ودعا البرلمان العربي الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى أن تحذو حذو أستراليا بالتراجع عن خطئها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.// انتهى //19:14ت م0176