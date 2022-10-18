الأمم المتحدة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة هجوم أمس بعبوة ناسفة على دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في تيساليت بمنطقة كيدال في مالي.وأوضح غوتيريش، في بيان صحفي للمتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك، أن الهجوم الذي أسفر عنه مقتل أربعة من جنود حفظ السلام قد يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعياً السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم حتى يمكن تقديمهم إلى العدالة بسرعة.وفي سياق متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف بعثة مينوسما.ودعا أعضاء المجلس حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم بدعم من البعثة المتكاملة، وتعزيز المساءلة عن هذه الأعمال من خلال تقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المسهم بقوات على علم بالتقدم المحرز بما يتفق مع قراري مجلس الأمن 2518 (2020) و2589 (2021).// انتهى //19:16ت م0178