الرباط 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسوقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم تهتم بإرساء شراكة خضراء في مجالات الطاقة، والمناخ، والبيئة؛ قصد تعزيز تعاونهما في مكافحة تغير المناخ والعمل من أجل الدفع بانتقالهما الطاقي؛ سعيًا إلى حماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر والازرق.وقع المذكرة بالأحرف الاولى كل من وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المفوض في سياسة العمل حول المناخ فرانس تيميرمانس.وستتيح مذكرة التفاهم للشريكين التقدم نحو أهدافهما المشتركة ليصبحا اقتصاديات منخفضة الكربون في سبيل تحقيق الحياد المناخي، مع ضمان سلامة إمداداتهما من الطاقة.// انتهى //19:19ت م0179