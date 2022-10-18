عمّان 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.وأكد الوزيران خلال الاتصال، الحرص على توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين والقضايا العربية، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والتحضيرات للقمة العربية القادمة.// انتهى //19:29ت م0180