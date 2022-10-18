الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستعرض المجلس الدولي للتمور ، خلال جلسات منتدى المعرض الزراعي السعودي، الذي يُقام برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، في المدة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، أبرز مؤشرات إنتاج وتسويق التمور في المملكة، وذلك عبر ورقة علمية بعنوان "التسويق الإلكتروني عبر سلاسل الإمداد في قطاع التمور".وتناولت الورقة أهداف وتوجهات المجلس؛ لتطبيق آليات التحول الرقمي في تسويق التمور؛ تحقيقًا للجودة، والإسهام في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور.وأوضحت الجلسة أن الإنتاج المحلي من التمور في المملكة بلغ 1.5 مليون طن، فيما قفزت صادراتها من التمور إلى 215 ألف طن بقيمة 1.2 مليار ريال، وبلغ حجم صادرات المنتجات التحويلية للتمور 47 ألف طن.من جانبها، قدّمت المؤسسة العامة للحبوب ورقة حول "آثار خفض نسبة الفاقد والهدر من الأغذية على استدامة الغذاء العالمي"، حيث أشار إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، مستعرضًا نسب الفقد والهدر الغذائي بالمملكة وسُبل الحد منها، متناولًا بالتفصيل أهم مسببات الفقد والهدر، والآثار المترتبة عليها.وأبانت المؤسسة العامة للحبوب أنها نفّذت مشروع "دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر الغذاء وسُبل الحد منها"، حيث أوضحت الدراسة أن إجمالي الانفاق الاستهلاكي للطعام والمشروبات والتبغ بالمملكة بلغ 219 مليار ريال، وبلغت نسبة الهدر في الغذاء 18% بقيمة 40.4 مليار ريال.وشهدت الجلسة الثالثة تقديم عددٍ من أوراق العمل، من قبل خبراء من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وعددٍ من الدول.// انتهى //19:32ت م0182